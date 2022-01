Appli mobile TourMaG



Travel South USA souhaite relancer les voyages de l'Europe vers le Sud des Etats-Unis

Travel South USA inspire les voyageurs avec la présentation de son salon annuel Travel South International Showcase qui a eu lieu du 30 novembre au 3 décembre 2021 à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Cet évènement, entièrement dédié aux Etats du Sud met en relation les voyagistes d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Inde (EMEAI), ainsi que du Brésil et des États-Unis, avec les destinations et les fournisseurs du Sud des Etats-Unis réunissant ainsi plus de 500 professionnels du tourisme pendant 3 jours. Travel South International Showcase a pour objectif d'attirer plus de visiteurs dans les états du sud des États-Unis, de leur faire passer plus de temps à destination et ainsi générer plus de revenus pour la région.

Lundi 3 Janvier 2022

Les équipes de Travel South USA dans toute la région EMEAI ont travaillé ensemble pour sélectionner les tour-opérateurs internationaux qui ont participé cette année. Les acheteurs internationaux classés Elite ont voyagé exclusivement avec la compagnie aérienne Delta Air Lines et ont pu visiter une partie de la région afin de découvrir l’hospitalité du Sud à travers des éductours en Louisiane, dans le Mississippi et en Alabama.



Un programme spécial a été créé exclusivement pour les acheteurs, avec des présentations par les offices de tourisme des États, des rencontres avec les prestataires locaux, l'accès à tous les événements et de nombreuses possibilités de networking, créant et offrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance et de développement aux Etats du Sud sur le marché Européen et français.



Cette année une importante délégation de Tour-Opérateurs, de réceptifs et de médias français et belges étaient présents pour assurer leur volonté de promouvoir les Etats du sud : Amplitudes, Amerigo, Califun, Marco Vasco, Terre d’Escales, La Route des Voyages, Voyageurs du Monde, Gérald en Amérique, Joker, USA Travel, Travel Magazine, et bien sûr TourMaG.com.

Bien que les voyages internationaux soient encore restreints, les aéroports du Sud ont poursuivi leurs projets d'expansion et de modernisation. Les nouveaux investissements à l'aéroport d'Atlanta (ATL) continuent de rendre les voyages internationaux sûrs et efficaces, tandis que des restaurants spécialisés, des prises high-tech pour les appareils électroniques, une nouvelle signalisation, des kiosques et des systèmes de bagages sont prêts pour le retour des voyageurs internationaux. Plus d'un milliard de dollars d'infrastructures et d'investissements ont été réalisés dans les aéroports de La Nouvelle-Orléans (MSY), Memphis (MEM), Nashville (BNA), Lafayette (LFT) et Birmingham (BHM) réunis. Les déplacements via ces aéroports ont été inclus dans les voyages de familiarisation avant et après le salon pour les délégués participants.



Liz Bittner actuelle présidente et directrice générale de Travel South USA se dit satisfaite de cette édition : « Nous sommes ouverts et prêts à mettre en place des protocoles de sécurité pour les voyageurs d'affaires et de loisirs du monde entier ».

Préparez déjà la prochaine édition qui aura lieu du 27 au 30 novembre 2022 à Louisville dans le Kentucky



Les inscriptions, sur invitations uniquement seront possibles à partir de mai 2022.

Travel South USA est la plus ancienne et la plus grande organisation régionale de promotion des voyages en Amérique, créée en 1965. La collaboration régionale de longue date entre les offices du tourisme des États de l'Alabama, de l'Arkansas, de la Géorgie, du Kentucky, de la Louisiane, du Mississippi, du Missouri, de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, du Tennessee, de la Virginie et de la Virginie occidentale constitue une base pour positionner positivement le tourisme comme un élément vital et dynamique du développement économique de la région. En 2019, la région représentée par Travel South USA a accueilli 7,3 millions de voyageurs internationaux, générant 10,3 milliards de dollars de dépenses. Le marché français se classe au 3e rang des marchés d'origine européens, derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne.



Davantage d'informations disponibles



Marie Loyola

TRAVEL SOUTH USA

Account & Trade Manager



