Travelink : "Atout France n'a pas correctement effectué son travail de vérification..."

C'est une victoire en demi-teinte pour Me Romain Carayol, l'avocat des clients lésés de Travelink. Depuis deux ans, il accompagne, dans leur quête de justice après avoir été "plantés" par leur groupiste, dont la liquidation est intervenue en novembre 2018.Tous espèrent aujourd'huiavant que le voyagiste ne cesse ses activités.Ils avaient bien tenté de se faire rembourser en s'adressant directement au, mais avaient vite découvert que ce dernier, date à laquelle l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) l'avait radié de ses registres et de son site.Faute de responsable, il ne leur restait plus qu'à, qui a laissé s'écouler près de deux mois entre sa demande à Travelink de trouver un nouveau garant financier (le 13 août 2018) et sa radiation du registre des opérateurs de voyages et de séjours (le 02 octobre 2018).- d'autant plus que le garant financier n'était plus autorisé à proposer des garanties depuis le mois de mai - et pour lequel ils réclament un dédommagement, en réparation des préjudices subis.Pour rappel,