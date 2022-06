Trinité-et-Tobago : évolution du protocole sanitaire

Et voici une bonne nouvelle pour les voyageurs du monde entier.



Alors que l'épidémie reflux dans certaines zones du globe, les pays continuent d'aléger les protocoles sanitaires, à commencer par Trinité-et-Tobago.



Les autorités ne l'île n'exigeront plus la présentation d'un d’un test PCR ou antigénique négatif, à partir du 1er juillet 2022.



Malgré tout et parce que le covid n'a pas disparu, le port du masque est obligatoire dans l’espace public. La mesure concerne toutes les personnes de plus de 7 ans.