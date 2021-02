Tropicalement Vôtre transfère son siège social à Lyon et ferme son agence à Paris le nouveau siège social est au 2 quai Victor Augagneur

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Tropicalement Vôtre a fermé son agence à Paris, et transfère son siège social sur Lyon. Les équipes parisiennes poursuivent leur activité en télétravail. Les numéros de téléphone restent inchangés.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 9 Février 2021

"dès lors que la situation sera plus favorable" explique le tour-opérateur. Depuis le 1er février 2021, toute l'équipe de Paris est en télétravail et poursuit son activité normalement, précise le voyagiste.



L'agence de Lyon est désormais l'unique agence physique et devient par conséquent le siège social de l'entreprise. " L'équipe de Lyon alterne actuellement entre télétravail et présence à l'agence en attendant que la situation sanitaire s'améliore."



Siège social et agence physique :

2 quai Victor Augagneur 69003 LYON



Les numéros de téléphone restent inchangés :

Equipe de Paris : +33 (0)1 43 70 99 55

Equipe de Lyon : +33 (0)4 72 32 26 89



Site web :

E-mail :



Toute notre équipe, qui n'a rien perdu de sa passion, est impatiente de voir le monde s'ouvrir à nouveau aux voyages ! Nous espérons que 2021 sera une année de renouveau pour nous tous, propice à de fructueuses collaborations. Tropicalement Vôtre annonce la fermeture de ses bureaux situé à Paris (situés 43 rue Basfroi 75011 Paris) le 31 janvier 2021. Ils devraient rouvrir à une nouvelle adresseexplique le tour-opérateur. Depuis le 1er février 2021, toute l'équipe de Paris est en télétravail et poursuit son activité normalement, précise le voyagiste.L'agence de Lyon est désormais l'unique agence physique et devient par conséquent le siège social de l'entreprise. "Les numéros de téléphone restent inchangés :Equipe de Paris : +33 (0)1 43 70 99 55Equipe de Lyon : +33 (0)4 72 32 26 89Site web : www.tropicalement-votre.com E-mail : info@tropicalementvotre.com Toute notre équipe, qui n'a rien perdu de sa passion, est impatiente de voir le monde s'ouvrir à nouveau aux voyages ! Nous espérons que 2021 sera une année de renouveau pour nous tous, propice à de fructueuses collaborations.



Lu 202 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Boomerang Voyages sort sa brochure été Sandals Resorts Int. s'installe à Saint-Vincent-et-les-Grenadines