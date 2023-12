Un agent de voyages reçoit la médaille du tourisme !

Tous mes voyages

L'enjeu est de sortir des dépendances qu'elle soit stratégique et/ou financière et éliminer les risques pour les mandataires d’un mandant défaillant. Si un mandant tombe il entraînera dans sa chute ses mandataires, il ne faut pas l’oublier.



J’ai rappelé que ce dossier est connu par le ministère et qu’ils seront en responsabilité si cela arrive.



Cette médaille renforce la crédibilité et la justesse de notre action,

L'évènement a eu lieu le 6 décembre 2023, en présence de professionnels et clients de l'agence au sein même des locaux de l'agence "" à Bordeaux.Une occasion pour Laurent Menanteau de rappeler la situation des mandataires et faire un point sur les travaux de l'association." a expliqué le principal intéressé, fier de recevoir cette distinction.Laurent Menanteau a aussi proposé son aide à Olivia Grégoire dans son travail pour une plus grande justice sociale et économique, envers les TPE-PME.La ministre déléguée en charge du Tourisme doit échanger ce jour avec des entrepreneurs franciliens dans l'optique de mener une grande simplification administrative.