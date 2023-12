Tourisme : vers un choc de simplification administrative ?

" Il faut des mesures drastiques de simplification



Les entreprises n'en peuvent plus de la paperasse et de la lourdeur des procédures, " a expliqué au début du mois de décembre le maitre de Bercy.



La consigne a bien été reçue.



Le cabinet d'Olivia Grégoire veut ouvrir une réflexion globale sur la règlementation du tourisme, grâce à une consultation publique, dans le cadre des assises de la simplification administrative promis en fin d'année par Bruno Le Maire.



En tant que secteur transverse, le tourisme doit faire office d'exemple sur cette thématique de simplification.



Et pour la ministre, pas question d'éluder des sujets, tout sera abordé lors de cette réflexion nationale.



" Le tourisme parle du transport, de l'hébergement, de l'urbanisme, etc.



Nous voulons avoir un regard critique sur l'ensemble de la règlementation pour voir ce qu'il est nécessaire de réformer, nous n'avons pas de focus précis, tout sera regardé de près.



Nous regarderons ligne par ligne, pour voir ce qu'il est nécessaire de modifier, effacer, bouger pour rendre la réglementation plus simple, plus fluide ou moderne, " poursuit cette même source.