Un programme dédié à la formation et au retour à l'emploi sur le salon IFTM Top Resa Cette année est particulière et le salon adapte son programme à la conjoncture. Pour coller aux enjeux et aux questionnements actuels du secteur, le contenu relatif à l'emploi et la montée en compétences sera riche.

Chaque journée sera jalonnée par différents rendez-vous organisés avec nos partenaires afin de compléter le programme des tables rondes d’expertises.

Rédigé par IFTM Top Resa le Vendredi 17 Septembre 2021

Un programme riche et qui met la formation et l’emploi au cœur du salon web TV du tourisme lancée par le salon de référence du secteur pendant la crise sanitaire, l’emploi et la formation sont au cœur des préoccupations.



Avec pour objectif d’offrir aux professionnels du tourisme les réponses et solutions à des enjeux conjoncturels et questionnements autour de leur métier, le salon avait monté des



Fort de cette réussite en termes d’audience et de satisfaction, le salon IFTM Top Resa continue à proposer du contenu au service de la profession et notamment des agents de voyages, en construisant un programme dense autour de l’emploi et des compétences.

Un programme sur mesure à destination des Agents de Voyages Tous les jours sur le salon, du 5 au 8 octobre, un panel de formations complet vous permettra d’échanger, de vous nourrir et de découvrir de nouveaux horizons.



Au programme :



● Mieux gérer son temps de travail

● Mettre en place une veille sectorielle

● Initier une démarche RSE dans son entreprise

● Intégrer les nouvelles technologies dans les métiers du tourisme

En partenariat avec l’ESCAET



● Vos clients sont sur Pinterest, TikTok, et tous les autres sites inspirationnels, et vous ?

● Professionnels de l’hébergement : Comment mettre en place une démarche écoresponsable ?

● On n’a pas tous la même vision du monde ! L’intelligence relationnelle.

En partenariat avec Travel Pro Formations et Les Entreprises du Voyage



Le retour à l’emploi, de manière différente Seront également proposés pendant le salon un jobdating – le vendredi matin - , des workshops sur l’emploi en freelance, des ateliers sur les statuts juridiques adaptés à votre activité, et bien d’autres !



Recruteurs : soyez prêts ! Ici encore, plusieurs rendez-vous pour préparer l’avenir et aider les recruteurs à viser juste. Avec, notamment, les conseils et astuces pour se faire recruter dans le tourisme, by OnCommenceLundi.



Ainsi que l’après midi Welcome to the Travel pour préparer la relance avec TourMaG.com.



L’équipe IFTM Top Resa se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 5 au 8 octobre 2021



Vous souhaitez plus d'informations pour visiter le salon ou avez besoin d'aide pendant votre commande de badge ? Contactez notre équipe !

