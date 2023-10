Un retour réussi pour l’Institut Costaricien du Tourisme lors du dernier salon IFTM Top Résa Après plus de 3 ans d’absence, le Costa Rica était à nouveau présent auprès des professionnels du tourisme et du monde du voyage.

Accompagné par le Ministre du tourisme du Costa Rica, Monsieur William Rodriguez, les équipes de l’ICT (Institut Costaricien du Tourisme) sont partis à la rencontre des professionnels et des médias afin d’échanger sur l’importance du marché français pour la destination et les différents projets à venir. Retour en images !



Du 3 au 5 octobre 2023, des dizaines de rencontres ont été organisées entre l’ICT, le Ministre du tourisme du Costa Rica, les partenaires, médias et tour-opérateurs afin d’échanger autour de la destination et de ses perspectives d’avenir.



Ces deux dernières années, le Costa Rica a été témoin du retour en force des visiteurs étrangers sur son territoire. IFTM était l'occasion idéale pour la destination de partager toutes ses actualités passionnantes et mettre en lumière ses multiples mesures en faveur du voyage durable et confirmer son statut de destination verte par excellence.

La montée en puissance du marché français Selon l'Institut national du tourisme, le Costa Rica a accueilli 1 736 512 touristes internationaux en 2023, des chiffres similaires à ceux d'avant la pandémie de Covid-19. Le Ministre du Tourisme, William Rodríguez, prévoit même de dépasser les chiffres de 2019 d'ici la fin de l'année.



Les Français étaient 55 064 à poser leurs valises au Costa Rica de janvier à août 2023, contre 48 702 pour la même période en 2022. En termes d’arrivées par voie aérienne, la France se positionne à la deuxième place en Europe : toujours au premier semestre de l’année 2023, pas moins de 49 624 visiteurs Français se sont rendus au Costa Rica contre 44 521 sur la même période en 2022.



Ce succès s’explique par le fait que la destination se positionne dans les tendances de voyage actuelles et correspond à ce que recherchent les voyageurs français. Le pays est un modèle en termes de tourisme durable et de slow tourism, et propose notamment d’activités en plein air variées, hors des sentiers battus, offre une authentique expérience culturelle, des options de bien-être et de santé, des infrastructures de qualité, et une réputation de sécurité. Cette destination attire les voyageurs en quête d'expériences respectueuses de l'environnement, d'aventures en pleine nature, d'authenticité culturelle, de détente, d'exploration de lieux moins fréquentés, de commodités modernes, et de tranquillité d'esprit, ce qui en fait une option de choix pour ceux en quête de vacances sous le prisme de la Pura Vida.

Une destination historiquement durable Depuis le début des années 90, nous parlons de tourisme vert au Costa Rica. Pionnier en matière de protection de l'environnement, 26 % de la superficie totale du pays y est protégée. Afin d'allier tourisme et durabilité, le pays a développé très tôt ses objectifs en matière de tourisme durable en impliquant tous les acteurs du territoire : des locaux aux institutions publiques, en passant par le secteur privé. C'est cette volonté commune qui a permis d'obtenir ces résultats : 51 refuges de faune, 32 parcs nationaux, 13 réserves forestières, 8 réserves biologiques.



De plus, grâce à ces nombreuses initiatives, le pays a doublé la taille de ses forêts tout en triplant son PIB par habitant, ce qui en fait le premier pays au monde à inverser la déforestation.



Conformément à l'Accord de Paris : d'ici 2022, 30 % de l'océan du Costa Rica sera protégé et le Costa Rica augmentera d'au moins 10 % la superficie des zones humides côtières enregistrées.

