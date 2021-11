Appli mobile TourMaG



Un road trip à la découverte des grandes villes d’Occitanie

Entre villes superbes, villages de caractère et nature préservée, l’Occitanie est une région superbe ! Rien de tel qu’un road trip pour découvrir cette magnifique région du sud de la France. Selon vos goûts et vos envies, vous pourrez composer de nombreux parcours en voiture. Voici un itinéraire pour découvrir les principales villes d’Occitanie. Allez en voiture !

1- Nîmes Et si vous commenciez votre road trip par Nîmes ? Les sites romains préservés de Nîmes ont permis à la ville d’être candidate au Patrimoine mondial de l’UNESCO. L’amphithéâtre et la Maison Carrée, au centre-ville sont parmi les mieux conservés du monde antique, et le Pont du Gard, également classé UNESCO, situé à seulement 20 km de Nîmes, est le plus haut aqueduc romain du monde. Nîmes est aussi une ville très moderne qui a réussi à n’est pas un simple musée à mêler constructions contemporaines et édifices antiques dans son urbanisme de façon harmonieuse. Petite astuce pour votre road trip : laissez la voiture au parking si vous voulez visiter le centre de Nîmes, il est essentiellement piétonnier.

2- Montpellier Poursuivons ce road trip en Occitanie avec Montpellier ! Grâce à la mer Méditerranée à proximité et une nature préservée aux alentours, Montpellier est une ville qui a presque tout pour elle ! La ville possède aussi un centre historique médiéval aux ruelles et placettes charmantes où il est très agréable de se balader. Et vous aurez de quoi faire pour vous promener puisque le centre-ville de Montpellier qui constitue le plus vaste espace piétonnier d’Europe (on vous recommande donc de garer votre voiture à l’entrée du centre historique). Ce n’est pas moins de 1000 ans d’histoire qui défileront sous vos yeux, entre édifices médiévaux, immeubles haussmanniens ou néo-classiques… Vous pourrez par ailleurs, sans bouger de la ville, profiter du fleuve Lez, pour faire une balade ou une séance de canoë-kayak.

3- Sète A une vingtaine de minutes de route de Montpellier, Sète est une cité maritime unique en son genre qui a une vie culturelle très riche ! La petite ville compte de nombreux artistes, et vit au rythme des fêtes traditionnelles (joutes) et des festivals. Elle a un petit air d’Italie et on la surnomme la Venise du Languedoc en raison des canaux qui la reflètent. Laissez votre voiture au parking et partez la découvrir à pied, à vélo, en kayak, en bateau… Une magnifique pause pendant votre road trip. Ces déplacements doux vous permettent aussi de renouer avec la nature tout en vous détendant et en oubliant les bouchons du trajet !

4- Narbonne Méditerranée Cette Ville d’art et d’histoire, entre mer et canaux, nichée au cœur du Parc Naturel régional de la Narbonnaise, est dotée d’un patrimoine historique exceptionnel. Capitale romaine et puissante cité médiévale, Narbonne affiche un patrimoine deux mois millénaire ! En vous baladant dans son centre historique, vous découvrirez une multitude de clochers, de tours et de remparts, témoins du passé religieux et commercial de la ville. Ne manquez pas de visiter le donjon Gilles Aycelin, la tour Saint-Martial, le Palais-Musée des Archevêques, la cathédrale gothique et son cloître jouxtent de beaux vestiges antiques.

5- Perpignan Méditerranée A mi-parcours de votre road trip, il sera alors temps de prendre la route vers la non moins mythique Perpignan ! Perpignan Méditerranée métropole mêle identité catalane et culture méditerranéenne. Ville à l’activité culturelle intense, elle est reconnue sur la scène internationale pour son festival de photojournalisme. Capitale économique, culturelle et politique du Moyen ge, Perpignan occupa un rôle majeur à l’époque du Royaume de Majorque. Son cœur de ville possède des bâtiments religieux ou militaires mais aussi le Castillet, actuel musée Casa Pairal, le cloître-cimetière Saint-Jean ou Campo Santo, la Poudrière et la Loge de mer ainsi que l’ancien évêché. La grotte de Tautavel occupée depuis 700.000 ans et son musée préhistorique sont également à voir. A proximité, un littoral préservé et aménagé permet de pratiquer une multitude d’activités outdoor.

6- Carcassonne et les citadelles du vertige La Cité médiévale et les impressionnantes Citadelles du Vertige forment un ensemble exceptionnel situé dans un immense vignoble où passe le canal du Midi. Entre remparts, châteaux et abbayes… la Cité de Carcassonne raconte plus de mille ans d’histoire et cet ensemble fortifié est inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité. En contrebas de la Citadelle de Carcassonne coule le Canal du Midi qui est aussi classé au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ce joyau naturel côtoie donc le joyau culturel qu’est la Cité de Caracassonne. A pied, à vélo, en bateau, le Canal du Midi c’est des milliers de kilomètres de balade entre Toulouse et la Méditerranée. D’un niveau plus difficile, le Sentier Cathare permet d’accéder aux citadelles du vertige (Peyrepertuse, Termes, Quéribus, Aguilar et Puilaurens).

7- Toulouse Votre road trip en Occitanie vous mènera bien entendu vers la célèbre ville rose que chantait si bien Nougaro. Toulouse, la capitale de l’Occitanie, possède un patrimoine impressionnant. A elle seule, elle rassemble 3 sites classés Unesco (basilique Saint-Sernin, Hôtel Dieu Saint-Jacques, Canal du Midi ) mais aussi de nombreux musées qui permettent de mieux comprendre les 2000 ans d’histoire de la ville (musée du Vieux-Toulouse, Museum d’histoire naturelle, musée d’art moderne et contemporain…) sans oublier les nombreux hôtels particuliers, ses places et ruelles charmantes à proximité des berges de la Garonne où les balades sont si agréables. Cependant, Toulouse est aussi une ville qui vit avec son temps. C’est la capitale mondiale de l’aéronautique et de l’aérospatiale (musée Aeroscopia consacré à l’aéronautique, Cité de l’Espace etc) Une étape incontournable lors de votre road trip à la découverte des villes d’Occitanie.

8- Lourdes Pour clore ce road trip intense, terminons par la spirituelle Lourdes. La ville est mondialement connue pour être une terre de miracles. Située dans les Hautes Pyrénées, cette petite ville attire chaque année des millions de visiteurs venus des quatre coins de la planète. Elle est devenue une ville de pèlerinage pour les Catholiques depuis que des miracles s’y seraient déroulés au 19ème siècle. Mais Lourdes c’est aussi une ville au patrimoine médiéval préservé au cœur de paysages naturels splendides, parfaits pour les activités en extérieur.

