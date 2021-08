Carcassonne : à la découverte de la forteresse la plus célèbre de France et de sa ville basse

C’est une image dont on ne lasse pas quand on circule sur l’autoroute entre Narbonne et Toulouse.



La ceinture de murailles de la Cité médiévale de Carcassonne surgit comme un immense décor de cinéma, sur fond de montagnes du Minervois.



Les rénovations menées au fil du temps renforcent cette perception factice. Une fois en ville, tout concourt pourtant à montrer que la forteresse est bien réelle.



Avec ses 52 tours et ses crénelures, ses pont-levis et ses mâchicoulis, la Cité, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997, écrase de sa pierre solide la bastide basse.



Pour y accéder depuis le Pont-Vieux sur l’Aude, il faut grimper. L’itinéraire passe obligatoirement par la Barbacane ou la Trivalle.



Ancien quartier « espagnol », le premier a pris du galon et livre désormais ses commerces d’art et ses appartements locatifs au public.



Le second se boboïse aussi, tout en gardant sa mémoire populaire : il a longtemps abrité une communauté gitane.