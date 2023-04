Une nouvelle vie se profile pour l’île de Bendor grâce à Zannier Hôtels

Ensemble, la holding Paul Ricard et Zannier Hotels ont entrepris de moderniser l’île afin de poursuivre l’héritage de son fondateur. Leur engagement partagé pour restaurer, préserver et transmettre cet art de vivre ouvre un nouveau chapitre avec le souhait d’y proposer une palette d’expériences immersives tout en portant une grande attention à la préservation de son esprit originel en tenant compte des enjeux environnementaux et de durabilité.



Le groupe Zannier Hotels a été sélectionné pour son approche originale dans gestion de lieux authentiques, tant en France qu’au Vietnam en passant par le Cambodge et la Namibie. Les deux partenaires vont faire appel à Hardel Le Bihan Architectes et au Niez Studio pour travailler ensemble à la réhabilitation de l’île : architecture, décoration intérieure et aménagement paysager.



Zannier Hotels exploitera l’ensemble des activités de l’île, notamment un hôtel de luxe de 93 chambres, plusieurs restaurants et bars aux multiples ambiances, un village d’artisans locaux et un centre de bien-être de premier rang. Ce projet vise aussi à assurer une montée en gamme à la hauteur de l’attractivité et du rayonnement international de la région.