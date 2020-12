Guillaume Decard élu Président de Var Tourisme Il succède à Françoise Dumont

Guillaume Decard est le nouveau Président de l’Agence de Développement Touristique Var Tourisme, pour une durée de trois ans.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 17 Décembre 2020

Suite à la démission de Françoise Dumont au Conseil d’Administration de Var Tourisme, le 23 octobre dernier, Guillaume Decard, conseiller départemental du Var, a été élu Président de l’Agence de Développement Touristique Var Tourisme, lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 17 décembre 2020, pour une durée de trois ans.



Au programme de cette nouvelle présidence, de nouveaux objectifs et une nouvelle approche pour le devenir de la structure avec :



- une présence constante auprès des équipes et sur le terrain pour rencontrer les professionnels et échanger avec les élus ;



- la valorisation des outils de l’agence, notamment par le biais de l’observatoire et un accompagnement personnalisé pour les professionnels et les territoires afin d’analyser les flux touristiques et prévenir les sur-fréquentations des sites naturels ;



- le développement d'un lien plus étroit avec le Département du Var pour harmoniser les politiques et le plan de communication ;



- la création d'instances de sensibilisation, de co-conception, de partage et de diffusion pour mieux agir ensemble dans l’intérêt collectif du tourisme varois et pour renforcer les parts de marché des entreprises touristiques ;



- l'accompagnement des professionnels dans leur digitalisation, par exemple avec la création de Masterclass, et le soutien aux porteurs de projets innovants (start-up liée au tourisme).

Quelle est la composition du nouveau bureau ? Président : Guillaume DECARD



Vice-Présidents



- Jean-Pierre GIRAN, Président de l’OIT Provence Méditerrané

- Nathalie ROUBAUD, Vice-Présidente de Provence Verte & Verdon Tourisme

- Laurence CANANZI, Vice-Présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var



Secrétaire : Nathalie PEREZ LEROUX



Trésorier : Jean-Pierre GHIRIBELLI, Président de l’UMIH 83

Trésorier adjoint : Alexandre SAPPA, Président des Gites de France

