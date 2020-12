Union Syndicale des Opérateurs Touristiques de Guyane

L’Union Syndicale des Opérateurs Touristiques de Guyane (USOTG) est avant tout une association de professionnels du tourisme composée d’hôteliers, de restaurateurs, de guides touristiques…, qui œuvre au développement de ce secteur sur le territoire.

Lundi 14 Décembre 2020

Dénomination :

Union Syndicale des Opérateurs Touristiques de Guyane



Date de création :

Août 2016



Immatriculation :

W9C1004084







A ce jour, c’est un total de 54 membres et associations professionnelles touristiques, issues de plusieurs corps de métier répartis sur l’ensemble du territoire, qui constitue notre force vive.



Créé en 2016, notre association, compte parmi ses adhérents, des hébergeurs, des restaurateurs, mais également diverses associations et lieux, tels que

les guides de Guyane , des associations professionnelles touristiques et des sites commerciaux de tourisme.

Nos objectifs sont les suivants :



- Regrouper et fédérer les opérateurs touristiques de la Guyane.



- Représenter les différents opérateurs auprès :



► Des professionnels du voyage, séminaires et congrès

► Des Offices du Tourisme et leurs réseaux d’informations dans le périmètre de la région

► Des structures administratives, politiques



- Mettre en place des mécaniques collaboratives entre les opérateurs en matière d’activités touristiques, commerciales, et de communication, afin de contribuer à leur développement.



- Contribuer fortement à améliorer l’image et l’attractivité touristique du territoire.



Mettre en place des plans de formations croisées, pour une meilleure mutualisation des savoirs.





L’ensemble de nos membres vous accueille avec grand plaisir à tout moment de l’année.



Horaires : De 9h00 à 17h00

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi



Votre contact :

Marvin DORVILLE

Secrétaire Permanant

syndicathoteliertourisme973@gmail.com

Mobile : +33 6 65 13 40 90





Adresse postale : SHC, Chemin Hilaire, route de Montabo, 97300 Cayenne



