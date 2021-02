United Airlines : un triple 7 tombe en morceaux au dessus de la banlieue de Denver

Après une panne moteur et une explosion entendue par les passagers, le vol United Airlines avec 241 personnes à bord, dont 10 membres d'équipage, a rebroussé chemin ce samedi, peu de temps après son décollage pour Honolulu.



L’appareil a perdu une partie de son fuselage et littéralement arrosé des terrains de sports, les maisons et les jardins dans une banlieue de Denver à Broomfield, ville située à proximité et Denver et de son aéroport international.



Ce ne sont pas seulement quelques boulons mais carrément des débris de grande taille du fuselage, tels l’arceau du réacteur, qui se sont abattus sur les maisons.