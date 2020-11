Vacances de Noël : rien de sûr pour les "déplacements loisirs" selon Jean-Baptiste Djebbari

Cette sortie fait écho à celle faite il y a quelques jours, lorsque Jean-Baptiste Djebbari déclarait que 100% des trains seraient disponibles à la réservation à partir du 15 décembre.



Ces éléments de langage ne sont pas anodins alors que le président Emmanuel Macron s'apprête à dévoiler la sortie du déconfinement au 1er décembre 2020.



" J'ai demandé à la SNCF d'être prête à compter de mi-décembre.



Et d'avoir à la fois, l'outil industriel qui est prêt, c'est-à-dire les trains prêts à rouler à compter de mi-décembre et jusqu'au 4 janvier, et d'avoir les réservations qui sont possibles ".



Pour le moment dans l'ensemble des ministères interrogés par nos soins, tout le monde nous jure ne pas connaître les plans du président de la République.



Wait and see...