Val Seriana et Val di Scalve : un patrimoine culturel exceptionnel dans les Alpes lombardes

L'aéroport international de Milan-Bergame (Orio al Serio) constitue la porte d'entrée idéale vers ces vallées. Desservi par de nombreuses compagnies, dont plusieurs low-cost, il se situe à seulement 40 kilomètres de l'entrée de la Val Seriana. Vols directs depuis Paris, Lyon, Nice, Bordeaux, Marseille et Toulouse.Les aéroports milanais de Malpensa et Linate, bien que plus éloignés (respectivement 100 et 60 kilomètres), représentent des alternatives valables, notamment pour ceux qui souhaiteraient combiner la visite des vallées avec une escapade milanaise.La voiture reste le moyen le plus pratique pour explorer ces vallées ramifiées. Depuis la France, l'itinéraire classique emprunte l'autoroute A8/E62 via la Suisse (tunnel du Mont-Blanc), puis l'A9 italienne jusqu'à Milan, avant de rejoindre Bergame par l'A4/E64. Comptez environ 8 heures depuis Lyon et 10 heures depuis Paris.Une alternative écologique consiste à rejoindre Bergame en train (via Milan depuis la France), puis à utiliser les transports en commun locaux. La compagnie TEB (Tramvie Elettriche Bergamasche) exploite une ligne moderne reliant Bergame à Albino, à l'entrée de la vallée. De là, les bus de la compagnie SAB assurent des liaisons régulières vers Clusone et les principales localités de la Val Seriana.Pour le Val di Scalve, plus isolé, les connections sont moins fréquentes.L'été (juin à septembre) est la période idéale pour les randonnées en altitude et la découverte du patrimoine. Les températures, douces en journée (20-25°C), contrastent agréablement avec la fraîcheur des soirées montagnardes.L'automne permet d'apprécier pleinement l'atmosphère authentique des villages et de profiter des événements gastronomiques célébrant les produits locaux.L'hiver (décembre à mars) attire les amateurs de sports de neige dans les stations familiales de Colere, Monte Pora et les pistes nordiques de Schilpario.Le printemps tardif (mai) offre le spectacle des prairies alpines en fleurs et marque la réouverture de nombreux sentiers d'altitude. C'est également la période des processions religieuses dans plusieurs villages, occasions uniques d'assister à des manifestations culturelles séculaires.L'offre d'hébergement, bien que moins développée que dans d'autres régions alpines plus touristiques, propose néanmoins un choix satisfaisant:Clusone, centre névralgique, dispose d'et bien situés pour rayonner dans les deux vallées.Pour une expérience plus authentique, optez pour les "agriturismi", ces fermes restaurées proposant hébergement et repas élaborés avec les produits de l'exploitation.Dans le Val di Scalve, l'offre se concentre à Schilpario et Vilminore, avec quelques hôtels familiaux où l'accueil chaleureux compense largement les prestations parfois simples.Réservez pour le dîner, particulièrement le week-end.Randonnée: pour les excursions en altitude, renseignez-vous sur les conditions météorologiques et l'état des sentiers auprès des offices du tourisme locaux ou du Club Alpin Italien (CAI).