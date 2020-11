Valloire Tourisme : "il faut que la montagne française parle d’une seule et même voix" l'interview d'Emmanuelle Lacoste, directrice de Valloire Tourisme

Comme toutes les stations françaises, Valloire attend le feu vert du gouvernement pour débuter sa saison. En attendant, Valloire Tourisme a pris le parti de ne pas brusquer les clients, tout en gardant la parole auprès de sa communauté et sur la scène touristique, notamment via les réseaux sociaux. Le point avec Emmanuelle Lacoste, directrice de Valloire Tourisme.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 16 Novembre 2020

TourMaG.com - Dans quel état d’esprit êtes-vous à la veille de la saison hiver ?



Emmanuelle Lacoste : Tous les professionnels valloirins sont pleinement mobilisés. Le mois de novembre est traditionnellement une période très active pour les acteurs de promotion et de commercialisation de Valloire Galibier. Cette activité intense prend d’autant plus de sens dans les circonstances sanitaires et sécuritaires actuelles.



Tous nos efforts sont concentrés aujourd’hui pour garantir aux vacanciers des vacances d’hiver sereines, dans un cadre sanitaire respectueux et abouti. Nos villages et stations de montagne sont clairement des producteurs d’énergie positive, de lâcher prise et de bien-être. Notre rôle sera donc déterminant au moment du déconfinement ; il nous faudra être prêt dès que le feu vert sera donné. Pour répondre à la question, nous sommes donc plus que jamais responsables, agiles et réactifs.



TourMaG.com - Nous savons que les clientèles étrangères seront absentes, est-ce une part importante de votre fréquentation ?



Emmanuelle Lacoste : La part hivernale de la clientèle étrangère sur Valloire Galibier représente 7,8 % des nuitées professionnelles ce qui est relativement faible. Ce sont principalement des clients belges et, dans une moindre mesure, hollandais et anglais qui fréquentent notre site.



A contrario, plus de 92 % des vacanciers sont issus du marché français. Notre village bénéficie, de manière privilégiée, d’un socle de clients fidèles. Ce sont, en effet, pas moins de 80 % de nos vacanciers qui choisissent de fréquenter le village. Une majorité d’entre eux sont même considérés comme de véritables addicts à notre destination. Nous avons donc logiquement adressé nos différents messages de communication auprès de ce noyau cible afin de rassurer celles et ceux qui nous font confiance depuis tant d’années.



Nos professionnels de l’hébergement notamment font preuve d’une grande flexibilité notamment quant aux conditions d’annulation.

TourMaG.com - Quel est l'impact du protocole montagne sur la vie dans le village et pour les skieurs ? Comment rassurer les clients ? Avez-vous mis en place des offres ou des opérations spéciales pour inciter les réservations au plus tôt ?



Emmanuelle Lacoste : Sur la question des protocoles, Valloire, comme l’ensemble des stations de ski, bénéficie de l’énorme travail de fond qui a été mené par Savoie Mont-Blanc Tourisme, Domaine Skiable de France, France Montagne et Auvergne Rhône-Alpes Tourisme. Des moyens exceptionnels, financiers et humains, ont été dégagés par ces organismes qui nous accompagnent en apportant des outils de rassurance.



Sont nées des infographies et des éléments de langage particulièrement précieux que tout un chacun s’approprie en l’adaptant à son contexte spécifique. C’est ce que nous faisons à Valloire. Il nous paraît fondamental que la montagne française parle d’une seule et même voix, de manière uniforme pour que le message soit pleinement ancré dans l’esprit des hivernants.



Le travail ne se limite naturellement pas à de la communication. Le domaine skiable, les hébergeurs, les écoles de ski, les prestataires et commerçants se préparent concrètement, en simulant le parcours client pour être pragmatique dans les aménagements sanitaires.



La préoccupation actuelle des Français reste bien logiquement la santé. Celle-ci, couplée avec le confinement, entretient l’indécision de réservation chez celles et ceux qui ont l’habitude partir en hiver. A l’image de ce qui s’est produit à la fin du printemps, les réservations en sommeil devraient pouvoir reprendre très rapidement après la levée du confinement. Une nouvelle fois, nous serons sur de l’ultra dernière minute.



En attendant, nous avons pris le parti de respecter nos clients et de ne pas les brusquer. Il n’est pas question pour nous d’avoir une politique intrusive incisive dans un contexte où, bien logiquement, le loisir n’est pas une priorité. Nous restons présents auprès de notre communauté et sur la scène touristique, notamment via les réseaux sociaux en donnant des nouvelles de village, en rassurant, en respectant la saisonnalité par des live et en donnant des RDV pour l’hiver qui approche.



Nous avons bien sûr, et cela depuis le mois de septembre, mis en place une politique d’annulations sans frais en cas d’impossibilité de voyager incluant les remontées mécaniques, les écoles de ski et le très grande majorité des hébergeur de la station.



Nos dispositifs vente et marketing sont quasiment en pause aujourd’hui et nous sommes d’ores et déjà en train de préparer les offres post-confinement qui seront lancées dès que nous aurons une meilleure visibilité sur la fin du confinement.

Une opportunité pour de nouveaux clients ? TourMaG.com - Comment s'est passé l'été ?



Emmanuelle Lacoste : Sur les seuls mois de juillet et d’août 2020, nous avons enregistré une augmentation +6,7 points sur le taux d’occupation (comparatif N/N-1, à périmètre constant).



Les conditions météos particulièrement favorables ont participé, au-delà du seul effet « déconfinement », à ces très bons résultats. Petit bémol pour le mois de juin, fatalement amputé de nuitées touristiques la première quinzaine.



Nous avons pu constater l’arrivée de nouveaux clients qui découvraient la montagne pour la première fois. Il a fallu adapter nos conseils sur le terrain pour les accompagner dans cette phase d’apprivoisement de ce nouveau milieu. Tout l’enjeu pour Valloire est de capitaliser sur ces nouveaux profils pour qu’ils reviennent l’été prochain.



La qualité d’accueil a ainsi joué un rôle majeur. Nous avons également accentué un certain type d’animations avec 2 objectifs :



- Leur faire comprendre le milieu dans lequel ils séjournent

- Les rendre acteurs (« la main à la patte ») et non plus seulement spectateurs



Ainsi ont été programmés des visites de fermes, des démonstrations et ateliers de certains métiers (récents et anciens), des marchés des artisans, des encadrements et sensibilisations.



TourMaG.com - L’été a été l’occasion pour certaines stations de voir affluer de nouveaux clients, pensez-vous qu’il en sera de même pour cet hiver ?



Emmanuelle Lacoste : Nous n’avons absolument aucune certitude mais pourquoi pas ? Le ski alpin reste le cœur des pratiques de la semaine mais les activités nature sont également très présentes et plébiscitées à Valloire. On peut tout à fait imaginer que des Français, non skieurs et non familiarisés avec la montagne en hiver, décident de passer quelques jours de ressourcement, dans notre environnement aéré après cette nouvelle épreuve anxiogène de confinement.



En tout état de cause, nos équipes sont prêtes à gérer cette situation et nous serons en mesure de les recevoir, selon la même méthodologie déployée l’été dernier.



Nous constatons depuis toujours que Valloire fidélise naturellement sa clientèle et nous essayons de voir, dans ce contexte extrêmement difficile, une opportunité de faire découvrir notre village station à de nouveaux clients en comptant sur nos atouts naturels pour les fidéliser.

De nouvelles activités TourMaG.com - Quelles sont vos nouveautés pour cet hiver ?



Emmanuelle Lacoste : Valloire proposera, tout l’hiver, une exposition à ciel ouvert d’œuvres monumentales du sculpteur Livio Benedetti. Elles pourront être appréciées à différents endroits du village et sur le domaine skiable. A travers ce très joli clin d’œil, la station confirme sa sensibilité artistique, particulièrement prononcée pour les sculptures taille XL (Pour mémoire, le concours de sculptures sur Glace fêtera ses 30 ans en janvier 2021, celui des sculptures sur neige ses 38 ans et le concours de sculptures sur paille et foin soufflera ses 10 bougies fin juin 2021).



De nouvelles pratiques seront également proposées aux vacanciers pour étoffer leur expérience en montagne. Ainsi en est-il du Mountain Kart qui leur permettra de dévaler les pistes, avant ou après l’ouverture du domaine skiable, d’une manière tout à fait originale !



Nouveau également : du quad électrique sur circuit destiné aux enfants. La patinoire naturelle de Village bénéficie désormais d’une imposante toiture en bois de 2500 m², parfaitement intégrée dans le paysage grâce à un ensemble architectural cohérent. A travers cet investissement, c’est une attention particulière qui est à nouveau portée par le village, à l’optimisation énergétique de ses infrastructures.



TourMaG.com - Le covid est une problématique supplémentaire pour les stations de sports d’hiver qui en avaient déjà d’autres comme le réchauffement climatique, le rajeunissement de sa clientèle… Quelle est votre vision à moyen terme de votre station ?



Emmanuelle Lacoste : Valloire est en phase de construction de sa nouvelle feuille de route pour les années à venir. La restitution des premières grandes lignes est prévue pour la fin d’année 2020.



La tâche passionnante qui nous incombe n’est pas simple : il faut pouvoir gérer le court terme en bousculant nos méthodes de travail (ainsi que le démontre l’actualité du moment) tout en se positionnant stratégiquement pour les années futures.



L’enjeu sera clairement de placer le curseur au bon endroit afin de trouver un compromis entre la nécessaire prise en compte des enjeux environnementaux et la préservation économique vitale de notre village. Nous restons convaincus que la montagne, si elle répond aux attentes des clients exigeants a un bel avenir devant elle. Valloire compte bien prendre ses responsabilités et faire figure de proue !



