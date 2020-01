Valloire : féerie glaciale pour le concours de sculptures sur glace (diaporama)

Pendant 3 jours, ces sculpteurs de l'extrême ont dû faire preuve de créativité, de sang-froid et de maîtrise, pour élaborer de véritables œuvres d’art tout en bravant des conditions météorologiques difficiles (le soleil et la douceur n’aidant pas pour le travail de la glace).



RESULTATS



PRIX DU JURY

1er Prix « Sustainability » - DUSAVITSKIY Gleb - Danemark

2ème Prix « Dripping Snow » - EVDOKIMOV Konstantin - Russie

2ème Prix ex-aequo « No one say it was easy » - HENNION Cédric - France

3ème Prix « Heritage » - PODA Oleksiy - Ukraine



PRIX DU PUBLIC

« Mermaid» - CABISIDAN Rogel - Philippines



PRIX DU JEUNE PUBLIC

« Mermaid» - CABISIDAN Rogel - Philippines



PRIX DES ARTISTES

« Sustainability » - DUSAVITSKIY Gleb - Danemark