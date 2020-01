Télésiège Montissot : Valloire met 8,5 millions d'euros sur le tapis !

Valloire n’est pas, loin s’en faut, une de ces stations de sports d’hiver où la course aux équipements risque de mettre en difficulté les finances de la commune, aime à rappeler Jean-Marie Martin, Pdg de la SEM Valloire.



La gestion en “bon père de famille” est de rigueur dans ce village de 1 200 âmes, habité 365 jours par an par des autochtones descendants, pour la plupart, des paysans de la Vallée.



On est ici dans la Savoie profonde. Les chasseurs alpins y ont débarqué ici dans les années 20 et l'on y a l’habitude de savoir rester sur ses carres...



A tel point qu'en 2013, le rapport de la Cour des Comptes qualifiait la station d' "outill "vétuste" et disposant d’une capacité trop faible à réaliser des investissements... ».



Depuis les choses ont bien changé et le village-station du Galibier a amorcé sa mue. Le partenariat avec Savoie Station Participation, qui tablait sur un investissement de 28 Millions d’euros sur 10 ans, a porté ses fruits.



A tel point qu'en 2019, Valloire avec ses 16 000 lits, a été classée au sein du « Top 5 » en termes de puissance de production de neige de culture, au même titre que ses concurrentes les plus prestigieuses de Savoie et Haute-Savoie .



Pour autant, on continue de gérer au plus près les ressources et les synergies. Par exemple, Thierry Durand, responsable de la centrale de réservation assume aussi le poste de directeur marketing de la SEM.



Eric Viallet, le responsable des pistes est également le conducteur de travaux de la plupart des chantiers concernant le domaine, été comme hiver, indique Jean-Marie Martin.



Une imbrication qui a pour effet d’accélérer considérablement la réalisation des équipements structurants, et de dynamiser le développement, souligne Bruno Duval, Directeur général adjoint, ancien cadre d'Air France, arrivé il y a quelques mois à peine.