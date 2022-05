Vans aménagés : Moovecamp déploie son maillage du territoire

« Sur le plan commercial, nous voulons nous différencier des autres prestataires d’une part, en ne proposant qu’un type de véhicule le plus haut de gamme possible, et d’autre part, compte tenu de nos origines tour operating, être en mesure de fournir aux agences de voyages une offre qui leur permette aussi de toucher une nouvelle clientèle » conclut Jean-Christophe.



Le référencement se développe dans plusieurs réseaux : ainsi les agences peuvent avoir accès pour la réservation à un espace pro, et c’est un commissionnement à 13% sur l’ensemble du dossier qui leur sera attribué.



Les clients des agences pourront proposer des Week-ends « détente » 4 jours/3 nuits à partir de 479€ ou des « escapades découvertes » de 8jours/ 7nuits à partir de 859€ pour un van de 1 à 4 personnes .

Des séjours plus longs sont aussi possibles.