Moovecamp promet 200 vans aménagés dès 2024 !

« Avec la société Moovecamp, nous offrons l’alternative de voyager en France et en Europe, en toute liberté et en toute sérénité !



Nous avons fait le choix d’investir en 2021 dans une vingtaine de vans Mercedes Marco Polo haut de gamme flambant neufs, plébiscités pour leur confort et leur aménagements remarquables afin de vivre toutes ses envies de voyages ».



Et Michel Salaün d’ajouter : « Moovecamp a déjà trouvé une belle vitesse de croisière avec une forte fréquentation de son site Internet et des réservations qui ne cessent de se développer.



Fort de ces résultats encourageants et de l’intérêt de nombreux partenaires pour intégrer l’aventure Moovecamp, nous avons déjà commandé 40 Marco polo supplémentaires pour 2022.



Notre ambition : nous développer sur tout l’Hexagone en nous appuyant sur des distributeurs qui sont déjà au nombre de 6 et disposer d’une offre de 200 vans dès 2024 ! ».



Une autre façon de voyager Moovecamp s’inscrit dans une tendance « Vanlife » qui s’affirme de plus en plus dans l’univers du voyage nomade, un phénomène qui s’est vu amplifier par la crise du Covid. Beaucoup de personnes sont en effet aujourd’hui en recherche d’expériences inédites, plus proches de la nature et empreintes de liberté.



Avec Moovecamp, les voyageurs pourront expérimenter une nouvelle façon de voyager hors des sentiers battus, à leur rythme et avec le sentiment d’être partout chez-soi. Une solution qui réconcilie liberté, mobilité, confort, sécurité et accessibilité.