Venez découvrir les richesses de Chypre à l’occasion des vols de Transavia sur Paphos pour 250 € TTC

Le programme du circuit offre une expérience complète et variée pour découvrir les trésors gastronomiques, culturels et naturels de l'île. Dès le premier jour, vous serez accueilli à Paphos et commencerez par une visite des célèbres Tombeaux des Rois et de la charmante ville portuaire. Le circuit se poursuit avec la découverte de la région montagneuse de Troodos, où vous visiterez des villages pittoresques, un pressoir à vin, des églises byzantines et le monastère de Kykkos. Vous aurez également l'occasion de découvrir l'histoire de la ville de Nicosie, depuis l'ancienne cathédrale Sainte-Sophie jusqu'au palais-forteresse de Saint Hilarion, en passant par l'abbaye de Bellapaïs. La visite de Larnaca vous permettra de découvrir des icônes byzantines, des mosquées et des cathédrales, ainsi que de déguster la gastronomie chypriote. Enfin, le circuit se termine à Limassol, où vous pourrez découvrir la forteresse médiévale de Lemesos et le village de Lefkara, célèbre pour ses broderies et son argenterie filigranée. Cette formule est idéale pour découvrir la diversité culturelle de Chypre, avec la garantie de ne rien manquer !