Vercors : ouverture des domaines nordiques et des pistes de luge

Depuis samedi dernier, les amateurs de ski nordique peuvent à nouveau profiter du site du Haut Vercors, accessible au départ de la porte de Bois Barbu (Villard-de-Lans) ou de celle des Hauts Plateaux (Corrençon-en-Vercors).



150 kilomètres de pistes variés sont proposées aux pratiquants.



Dès samedi, la piste « la Royale » sur le site d'Herbouilly sera aussi praticable en skating ou en classique.



Le luge park de la Colline des Bains, situé au cœur de Villard-de-Lans ouvrira également ses portes le 12 décembre 2020. Pour les amateurs de glisse : 6 sortes de luge (airboard, snooc, luge coccinelle...) et 6 pistes de différents niveaux : 2 vertes, 3 bleues et 2 rouges.



Horaires : de 10h00 à 17h00 (samedi / Dimanche et Mercredi) ouvert tous les jours à partir du samedi 19 décembre 2020.



Rappel des règles en vigueur : Pratique du ski nordique et accès aux sites autorisés dans un rayon de 20 kilomètres depuis son lieu de résidence, dans la limite de 3 heures quotidiennes et dans le respect des gestes barrière.