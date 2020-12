Massif du Vercors : ski de fond, ski nordique, rando et vélo au programme !

Pour les itinéraires de randonnées alpines, les vacanciers sont invités à se renseigner auprès des Offices de Tourisme sur les conditions d’accompagnements.



AUTRANS-MÉAUDRE EN VERCORS : Quatre itinéraires de ski de randonnée nordique sont proposés, le premier au départ de Méaudre (chemin des Abeilles) et 3 autres au départ d’Autrans (Les Clapiers, les Epervières et la Vira Gros Jean).



Les balades en raquettes seront possibles sur les itinéraires balisés des stations. En prime, certaines portions de la ViaVercors, voie éco-citoyenne, qui sillonne le plateau du Vercors seront damées et accessibles pour des balades à pied et en raquettes.



La luge se pratiquera sur des lieux adaptés. Les espaces dédiés tels que le Luge Park de la Colline des bains, le domaine des Rambins et l’Espace Loisirs de l’Aigle ouvriront si les conditions d’enneigement le permettent.



Afin de varier les plaisirs, la station d’Autrans-Méaudre en Vercors proposent à ses visiteurs du Fatbike et de la Trott Electrique.



La liaison entre les villages d’Autrans et Méaudre par la ViaVercors sera accessible à ces pratiques. Les parcours n°2 (Le Grand Pré) et le n° 3 (le petit Bois) indiqués sur le plan raquettes à neige complèteront cette offre.



Du côté de Méaudre, au départ du domaine nordique des Narces, un circuit sera balisé jusqu’au village par la Combe du Furon.