Vienne lance une campagne pour promouvoir le tourisme urbain en Europe Un tourisme de proximité plus durable

« United Cities of Tourism » est la toute nouvelle campagne lancée par l’Office de Tourisme de Vienne. Avec l’aide de ses partenaires Austrian Airlines et les chemins de fer autrichiens ÖBB, elle vise faire voyager de manière éco-responsable les Viennois ainsi que les européens.

Rédigé par Saliha Hadj-Djilani le Mercredi 1 Juin 2022

L’Europe autour d’un message commun



Le top départ a été donné le dimanche 15 mai où les villes de Londres, Paris, Berlin, Milan et Barcelone ont mis en avant sur leur réseaux des lieux emblématiques d’autres villes via un social média swap.



→ Retrouvez toutes les infos sur cette opération hors du commun et la campagne sur un site dédié : https://unitedcities.vienna.info et à travers le hashtag #VisitViennaForEurope . Cette campagne est une première puisqu'elle concerne à la fois 2100 Viennois qui vont voyager en Europe mais aussi des touristes de différentes villes européennes. Il s'agit de donner la priorité au tourisme urbain et de proximité.

Vers un tourisme urbain plus durable et plus économique



La pandémie a chamboulé le monde entier et le tourisme en particulier. Les villes ont repensé leur économie touristique en s'orientant vers des déplacements et des séjours plus durables et de proximité. Vienne s'est rapidement illustré sur le sujet en favorisant des modes de transports plus respectueux de l'environnement à travers sa nouvelle campagne, en collaboration avec Austrian Airlines et les chemins de fer autrichiens ÖBB, visant à développer un tourisme de qualité et responsable en cohésion avec le reste de l'Europe. Ainsi, la compagnie aérienne Austrian Airlines utilise du kérosène synthétique ; ce carburant durable est produit en Autriche et émet 80% de Co² en moins que le kérosène traditionnel. Par ailleurs, le tourisme urbain et de proximité est une tendance amorcée avant la pandémie qui se confirme partout en Europe aujourd'hui. Le pari de Vienne et donc un pari gagnant pour l'Europe que confirme Michael Trestl, CCO d'Austrian Airlines : « Avec une offre de destinations touristiques européennes 20% plus importante qu'avant la pandémie, Austrian Airlines relie Vienne au monde. Nous constatons que les voyages en ville pendant le week-end gagnent à nouveau en popularité et c'est pourquoi nous desservons plusieurs fois par jour les plus belles métropoles d'Europe. »

Vienne, la ville du tourisme urbain par excellence

« Sans le tourisme urbain, à moyen terme, ni notre vie culturelle ni l'infrastructure de premier ordre dans l'espace urbain ne pourront être financées - une infrastructure considérée comme particulièrement durable, car elle est utilisée à la fois par les habitants et les visiteurs », a déclaré Norbert Kettner, directeur de l’Office de Tourisme de Vienne.



L’offre touristique est par ailleurs très qualitative dans la capitale autrichienne. Selon une étude réalisée par TCI Research/Travelsat : dans les trois domaines analysés, hébergement, restauration et loisirs, la destination et ses établissements obtiennent d'excellents résultats et, avec une note de satisfaction de 8,8 sur 10, font significativement mieux que les villes européennes de référence avec une moyenne de 8,65.



Vienne est la deuxième zone touristique la plus importante d'Autriche en termes de valeur ajoutée et de dépenses des visiteurs, après le Tyrol. Avec une valeur ajoutée brute de 5,6 milliards d'euros par an, 4,7 milliards d'euros ont profité au site de Vienne et 900 millions d'euros au reste de l'Autriche ! L'offre touristique est par ailleurs très qualitative dans la capitale autrichienne. Selon une étude réalisée par TCI Research/Travelsat : dans les trois domaines analysés, hébergement, restauration et loisirs, la destination et ses établissements obtiennent d'excellents résultats et, avec une note de satisfaction de 8,8 sur 10, font significativement mieux que les villes européennes de référence avec une moyenne de 8,65.

→ Pour plus d'informations : https://unitedcities.vienna.info/fr-fr/home

