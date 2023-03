Village Vacances Inclusif : la Belle Vie vise l'ouverture de 10 structures d'ici 2027

Par exemple : Aurélien, ouvrier d’entretien en situation de handicap, a pu trouver, après un premier contrat au sein de la Belle Vie, un CDI à temps plein dans une structure proche Rouffach. Ambrin, après une première saison en tant qu’assistante animation, s’est-elle lancée dans une formation BAFA.



Pour Jérôme Schott, Directeur de village-vacances La Belle Vie d’Orbey, l’engagement des équipes est fondamental pour la réussite du projet : « Si le fait de devenir une structure d’inclusion nous a permis de créer de nouveaux postes et de diminuer la charge de travail, il a tout de même fallu un engagement et un investissement supplémentaire de nos équipes dans l’accompagnement de ces nouveaux salariés. Et si ça n’est pas toujours facile, quand le parcours fonctionne bien, c’est une immense satisfaction pour nous tous ! »



Le village-vacances inclusif d’Orbey a vu son taux d’occupation bondir de 7%, en ouvrant également lors des vacances de la Toussaint. Le chiffre d'affaires généré a atteint près de 900 000 €. Selon les informations communiquées, les retombées pour la commune sont évaluées à 60% de ce chiffre d'affaires.



En près d’un an, il a permis à plus de 920 familles, dont 113 bénéficiant d’aides, de pouvoir partir en vacances.