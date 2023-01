Hôtellerie de plein air : 2023, une année prometteuse malgré l'inflation ? 🔑

Autre actualité qui pourrait freiner l’élan que connaît l’HPA depuis quelques mois : la réouverture de destinations, élargissant le panel de vacances possible.



Une concurrence qui n’existe pas pour le DG de VVF. « VVF n’est pas concerné par ce phénomène car le budget moyen des clients se situe entre 950 et 1100 euros pour la location. En formule PC nous ne sommes pas dans le même segment marché. 30% de notre clientèle est sensible à limiter ses voyages » , expose-t-il.



Un constat partagé par Nicolas Beaurain, DG de maeva : « Il y a peu de porosité entre les clientèles long courrier Asie et les clientèles tourisme de proximité Hôtellerie de Plein Air. »



« Pour nos campings en France, nous avons non seulement retrouvé la clientèle étrangère qui nous avait fait défaut sur les saisons 2020 et 2021. Mais aussi battu des records de fréquentation internationale, puisque nous avons accueilli en 2022 proportionnellement plus de touristes internationaux qu’en 2019 – avant le Covid », renchérit Quentin Schaepelynck, directeur général d’Homair Vacances.



« De par notre positionnement haut de gamme, nous avions de plus l'habitude d'avoir une clientèle qui jonglait entre ces typologies de vacances (une année en camping haut de gamme, une année en Asie, une année aux US par exemple) mais qui revenait régulièrement chez Yelloh Village.



Les incertitudes sur les budgets vacances, le coût encore élevé de ces destinations (les billets d'avion sont loin d'avoir retrouvé leur niveau de 2019) font que nous sommes sereins sur 2023, il n'y aura pas un basculement soudain et massif pour ces destinations » , conclut-il.