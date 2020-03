Visiteurs (Témoignages) : "c'est le moment de partir au Japon"

TourMaG.com - Comment s’est déroulée l’arrivée à l’aéroport et quelles ont été les procédures ? Sont-elles différentes ou ont-elles été modifiées en raison de l'épidémie de coronavirus ?



Patrice Arezina : Les participants n'ont observé aucune procédure particulière. Tout a été très fluide : simple et rapide.



TourMaG.com - Quid de l'accueil des Japonais, ils pourraient avoir des réticences à accueillir des Français en raison du Covid-19 qui affecte la France ?



Patrice Arezina : L'accueil a été très bon, gentil. Je cite "accueillant et bienveillant" d’après les agences.



Ils ont beaucoup aidé les agences pendant les rallyes et les différentes épreuves organisés pendant le séjour. Il y avait un petit à priori chez certaines agences sur le côté un peu « froid » des Japonais en arrivant, et finalement pas du tout. Des beaux sourires à destination.



Et bien sûr, très respectueux, comme nous pouvons l’imaginer



TourMaG.com - Y a-t-il des précautions particulières à prendre ? Faut-il porter des masques lors des visites par exemple ?



Patrice Arezina : Non aucune précaution !



Beaucoup de Japonais portent des masques, mais depuis longtemps. C'est une habitude notamment pour les allergies au pollen à partir de février.