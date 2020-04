Visiteurs suspend ses départs jusqu'au 15 juin 2020

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire et des dernières décisions en matière de restrictions de voyage, VISITEURS, anticipe les recommandations du SETO et prend la décision de prolonger la suspension des départs des « voyages à forfait » jusqu’au 15 juin 2020.



Ces suspensions précisent le TO rentrent dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020.



Le voyagiste propose ainsi un report avec, au choix pour les clients :



- Report sur la même destination et la même compagnie aérienne : Formule que nous conseillons afin de bénéficier de ces conditions de report (qui seront précisées par nos équipes, car spécifiques à chaque compagnie).



- Report sur une autre destination et/ou compagnie aérienne : le report pourra être effectué selon ce choix, des frais imposés par nos fournisseurs (compagnies aériennes et réceptifs) pourraient toutefois être facturés ; frais que nous essaierons de limiter dans l’intérêt de notre client commun.