VistaJet lance un "Wine program"

Sélectionnés parmi les vignobles les plus prestigieux du monde par Thomas Flohr, les vins de la carte "Signature" sont proposés à l’ensemble des passagers de VistaJet.



Au menu : des classiques comme les champagnes Ruinart élégants, purs et aromatiques ; le Château Pape Clément, dense, suave et mûr ; le Pessac Léognan avec ses notes relevées de framboises ; et le Gaja, Rossj Bass Chardonnay, doté d’un caractère affirmé et d’une bonne acidité, avec un final frais et persistant.



Pour améliorer encore l'expérience que les passagers vivent à bord des avions, les hôtes de cabine de VistaJet ont été formés par le Wine & Spirit Education Trust et par le British Butler Institute.



Le service de conciergerie "World of Wine" propose des conseils de dégustation avant et pendant le vol pour aider les clients de VistaJet à découvrir les vins et les vignobles des différentes régions qu'ils souhaitent visiter.



Il peut également aider à l'achat d'un millésime historique, avec des recommandations personnalisées sur l'achat de vin en primeur ou aux enchères, ainsi que sur l'organisation du transport des bouteilles en toute sécurité. Les clients peuvent demander conseil à un réseau international d'experts locaux basés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.



VistaJet propose aussi à ses membres de parcourir la planète pour découvrir des vignobles de renommée internationale et rencontrer les plus grands vignerons, ou participer à des enchères aux côtés de négociants en vins et collectionneurs de grands crus.



Exemple : un séjour de trois jours dans la propriété familiale de Marchesi Antinori incluant un dîner avec la famille Antinori, un survol en hélicoptère de vignobles historiques en Toscane et en Ombrie ainsi qu’une dégustation des vins provenant des collections privées de Monsieur Antinori.