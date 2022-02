Aviation privée : Vista Global Holding acquiert Air Hamburg

Vista Global Holding (Vista) annonce qu'il a conclu un accord pour acquérir la plateforme d'exploitation et les services de maintenance d'Air Hamburg.



Fondée en 2006, Air Hamburg est une compagnie d'aviation privée qui est " le plus grand opérateur de jets privés en nombre de vols à travers l'Europe, organisant plus de 18 800 vols pour ses clients en 2021, et il est le deuxième après Vista en termes d'heures de vol, enregistrant plus de 35 000 heures en 2021 " selon un communiqué de presse.



Avec cette opération, Vista prévoit "une augmentation d'environ 30 % des heures de vol (sur une base cumulée) à l’échelle mondiale".



Thomas Flohr, Fondateur et Président de Vista, a déclaré : " L'annonce d'aujourd'hui fait entrer une institution renommée du marché européen de l'aviation privée dans le groupe Vista et complète notre croissance et notre offre de services en Europe et au Moyen-Orient."