Viva Resorts by Wyndham : 9 adresses caribéennes tout confort, en tout inclus

Depuis plus de 37 ans, Viva Resorts by Wyndham propose plusieurs adresses dans les Caraïbes avec une formule en tout inclus, offrant une multitude de restaurants aux cuisines du monde, d’activités aquatiques et terrestres sportives ou de détente.



Avec 9 adresses dans 3 pays, Viva Resorts by Wyndham s’adresse à tous les voyageurs en quête de dépaysement, ressourcement et soleil, peu importe la période de l’année :



En République dominicaine :



● Viva Dominicus Beach by Wyndham, à Bayahibe

● Viva Dominicus Palace by Wyndham, à Bayahibe

● Viva V Samaná by Wyndham, à Samaná (Adults Only)

● Viva Tangerine by Wyndham, à Cabarete

● Viva Heavens by Wyndham, à Puerto Plata

● Viva Miches by Wyndham, à Miches (ouverture décembre 2024)



Au Mexique :