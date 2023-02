"Vivre l’été à fond", la nouvelle campagne de promotion du Québec

Afin d’inspirer les futurs voyageurs et les faire rêver à un voyage estival au Québec, la campagne dévoile des images mettant en lumière la culture, les villes vibrantes, l'accueil chaleureux, l'accessibilité à la nature et l'immensité du territoire québécois.



La campagne sera diffusée en France via différents canaux de communication, à travers des formats courts de 2 minutes, 30 secondes, 15 secondes et 6 secondes selon les plateformes de diffusion.



Accompagnée d’une chanson québécoise parlant de voyage et d’authenticité (la reprise revisitée d’un succès de Marjo "Chats sauvages"), la vidéo " entraîne, embarque et invite les Français à s’évader cet été et à voyager au Québec ".



La campagne sera portée par un plan de communication comprenant des campagnes cinéma, des contenus audios, des partenariats médias et des diffusions sur YouTube.