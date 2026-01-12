"Vos Voyages 2026" : Salaün Holidays travaille ses gammes pour sa nouvelle brochure

Dans la nouvelle gamme Slow Tourisme figure, par exemple, un circuit en Norvège - "Moments suspendus en Norvège" - de 7 jours, qui combine déplacements en ferry et voyage en train, permettant aux voyageurs de profiter des paysages grandioses et du centre-ville de trois villes plus que dynamiques : Oslo, Bergen et Stavanger.



Autre exemple pour cette gamme : "Les capitales d’Europe centrale" (Prague, Vienne et Budapest) en circuit de 8 jours.



Quant à la gamme "Entre nous", elle comprend notamment un itinéraire "Vietnam du Nord au sud en hôtels 5*" de 15 jours et un autre à "La Réunion, l’ile intense" de 11 jours au cours duquel les voyageurs apprécieront la visite des 3 cirques classés UNESCO, le Piton de la Fournaise, des cascades avec des balades pédestres faciles, le village de Hell Bourg "plus beau village de France", le sud sauvage et Saint-Pierre, le marché de Saint-Paul mais aussi la Saga du Rhum et le Chai de Cilaos.



Par ailleurs, parmi les 72 nouveaux circuits proposées dans le nouveau catalogue, figurent de nouveaux Grands Tours : les Canaries, d’île en île ; la Pologne ; L’Inde du Sud, de Madras à Goa.



De plus, sur les 7 Voyages d’exception que comporte le catalogue, deux nouveautés sont également programmées : "La Chine et Taiwan, de l’Empire du Milieu à l’île de Formose" (18 jours, dont 11 nuits en Chine et 4 nuits à Taiwan) et "Du Népal au Bhoutan, les Trésors de l’Himalaya" (16 jours/14 nuits).