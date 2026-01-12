"Vos Voyages 2026" : Salaün Holidays travaille ses gammes pour sa nouvelle brochure

436 pages, 120 destinations, 72 nouveaux circuits... Salaun Holidays dévoile sa nouvelle brochure "Vos Voyages 2026", qui mêle circuits long ou moyen-courriers, séjours, croisières, voyages organisés ou à la carte.
A côté de ses gammes "Best" (les circuits classiques), "Essentiel" (prix tout doux), "Premium", "Grands Tours" et "Voyages d’exception", le voyagiste propose désormais trois autres gammes de voyages :
- la gamme Slow tourisme en groupes limités de 10 à 25 personnes, qui comprend l’usage de transports doux (train, ferry, métro…), des hôtels centraux ou typiques, ainsi que des moments libres intégrés à chaque étape et de véritables expériences immersives ;
- la gamme "liberté" qui repose sur des groupes de 20 à 44/48 personnes hébergées dans des hôtels centraux et un équilibre entre visites incontournables et moments de découvertes personnelles ;
- la gamme "Entre Nous" conçue pour une expérience plus intime, en mini groupe de 6 à 12 personnes, qui permet une immersion authentique et originale hors des sentiers battus.
"Vos Voyages 2026" : zoom sur les nouveaux circuits
Dans la nouvelle gamme Slow Tourisme figure, par exemple, un circuit en Norvège - "Moments suspendus en Norvège" - de 7 jours, qui combine déplacements en ferry et voyage en train, permettant aux voyageurs de profiter des paysages grandioses et du centre-ville de trois villes plus que dynamiques : Oslo, Bergen et Stavanger.
Autre exemple pour cette gamme : "Les capitales d’Europe centrale" (Prague, Vienne et Budapest) en circuit de 8 jours.
Quant à la gamme "Entre nous", elle comprend notamment un itinéraire "Vietnam du Nord au sud en hôtels 5*" de 15 jours et un autre à "La Réunion, l’ile intense" de 11 jours au cours duquel les voyageurs apprécieront la visite des 3 cirques classés UNESCO, le Piton de la Fournaise, des cascades avec des balades pédestres faciles, le village de Hell Bourg "plus beau village de France", le sud sauvage et Saint-Pierre, le marché de Saint-Paul mais aussi la Saga du Rhum et le Chai de Cilaos.
Par ailleurs, parmi les 72 nouveaux circuits proposées dans le nouveau catalogue, figurent de nouveaux Grands Tours : les Canaries, d’île en île ; la Pologne ; L’Inde du Sud, de Madras à Goa.
De plus, sur les 7 Voyages d’exception que comporte le catalogue, deux nouveautés sont également programmées : "La Chine et Taiwan, de l’Empire du Milieu à l’île de Formose" (18 jours, dont 11 nuits en Chine et 4 nuits à Taiwan) et "Du Népal au Bhoutan, les Trésors de l’Himalaya" (16 jours/14 nuits).
Un nouveau service "Enregistrement et Cartes d’embarquement"
A noter également que 34 voyages sont garantis dès 1 à 4 participants, "soit des centaines de départs confirmés parmi lesquels Le Grand Tour de l’Andalousie - le Portugal du Nord au Sud - Les Joyaux de la Toscane - Naples, la plus belle baie au Monde - Les Pouilles - Les plus beaux Fjords de Norvège - Le Japon, Trésors du soleil levant", précise le TO dans un communiqué.
Si Salaün Holidays propose toujours à ses clients son offre optionnelle de transferts vers l’aéroport (aller et retour), il lance également cette année un nouveau service "Enregistrement et Cartes d’embarquement" aux voyageurs : s’ils confirment le service optionnel, leurs cartes d’embarquement sont émises par le TO et leur sont transmises directement par e-mail et par SMS la veille du départ.
Le catalogue "Vos Voyages 2026" est d’ores et déjà disponible sur l’espace pro du Groupe Salaün. Commande Logimail : SAH 26.
Lire aussi : Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord
