Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord

Nouvelles destinations et circuits en Scandinavie et dans la Baltique

Nordiska, marque du tour-opérateur Salaün Holidays, dévoile son catalogue 2026 consacré aux pays du Grand Nord. La programmation comprend circuits accompagnés, croisières et voyages à la carte, en Norvège, Suède, Finlande, Islande, Danemark et Pays Baltes.



Rédigé par Amélia Brille le Mardi 28 Octobre 2025

