Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord

Nouvelles destinations et circuits en Scandinavie et dans la Baltique


Nordiska, marque du tour-opérateur Salaün Holidays, dévoile son catalogue 2026 consacré aux pays du Grand Nord. La programmation comprend circuits accompagnés, croisières et voyages à la carte, en Norvège, Suède, Finlande, Islande, Danemark et Pays Baltes.


Rédigé par le Mardi 28 Octobre 2025

Nordiska présente sa programmation 2026 pour le Grand Nord - Depositphotos.com, @phb.cz
Nordiska présente sa programmation 2026 pour le Grand Nord - Depositphotos.com, @phb.cz
Le catalogue 2026 de Nordiska propose une sélection de voyages en Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande et dans les Pays Baltes.

La marque, qui fait partir chaque année plus de 5 000 voyageurs, met en avant son expertise des destinations nordiques et sa capacité à accompagner les agences de voyages dans la préparation de leurs programmes.

La programmation inclut 20 circuits accompagnés, 6 croisières et une large gamme de voyages à la carte, comprenant autotours, combinés et séjours découverte.

Les circuits classiques restent présents, parmi lesquels Le Grand Tour de Scandinavie (14 jours), Le Grand Tour des Fjords de Norvège (10 jours) et Le Grand Tour de la Baltique (12 jours).

La croisière « La Norvège, le plus beau littoral au monde » (8 jours) à bord de l’Express Côtier est également reconduite, avec guide francophone et excursions incluses.

Nordiska : de nouvelles propositions pour 2026

Parmi les nouveautés de la programmation 2026, Nordiska propose un séjour de 7 jours au Spitzberg, dans l’archipel du Svalbard, en petits groupes, avec des activités comme le safari en chiens de traîneau, la motoneige et la découverte de Longyearbyen.

La Laponie hivernale fait également son retour avec un circuit de 8 jours combinant la Laponie suédoise, les îles Lofoten et le parc national d’Abisko, incluant trajets en train, safaris et nuitée en Rorbuer.

Le programme « Moments suspendus en Norvège » (7 jours) offre une expérience plus lente, entre ferry et train, avec visite d’Oslo, Bergen et Stavanger.

Une nouvelle croisière hivernale de 8 jours à bord de l’Express Côtier, de Kirkenes à Bergen, est également au catalogue, avec pension complète et excursions encadrées par un guide francophone.

Parallèlement, la section « À la Carte » continue de se développer, permettant aux voyageurs de composer des itinéraires personnalisés avec l’accompagnement de l’équipe Nordiska.


Tags : nordiska, salaun holidays
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
