Voyage : Pourquoi créer son livre photo de souvenirs ?

Les voyages représentent le rêve et la liberté, et sont la promesse de visites de lieux magnifiques, de découvertes de paysages grandioses et de rencontres. Ils permettent aussi d’immortaliser de précieux moments. Pour conserver les clichés, la création d’un album photo de voyage est une bonne solution.

Rédigé par Dicy_89 le Mercredi 9 Février 2022

Pourquoi créer un livre photo de souvenirs de voyage ? Une bonne occasion de trier les photos



Lors d’un voyage, il est coutume de prendre des centaines, voire des milliers de photographies. Et pourtant, toutes ces dernières n’ont pas le même intérêt et ne sont pas forcément réussies.



Mettre les voyages en valeur



Quoi de mieux qu’un album photo pour mettre vos voyages en valeur ? De cette façon, vous garderez les instants de rires aux éclats capturés sur le coup ou les souvenirs des endroits visités. Cela témoignera que vous avez accordé de l’importance à ces moments et souhaité les immortaliser à travers des clichés.



Une idée originale de cadeau



Plutôt que de ranger le livre photo chez vous, pourquoi ne l’offririez-vous pas à l’un de vos proches ? Vous pouvez, par exemple, en créer un et le donner à une personne qui était présente lors du voyage (elle aura ainsi des souvenirs des moments passés en votre compagnie).



Dans l’idéal, il est conseillé d’offrir un album photo aux grands-parents ou aux parents. Ceux-ci pourront ainsi garder certaines de vos découvertes et souvenirs, et les consulter en cas de besoin.



Laisser un héritage aux proches



Contrairement à ce que pensent certaines personnes, l’héritage n’est pas uniquement composé de comptes bancaires et de biens matériels. En effet, qui n’a jamais regardé avec nostalgie les anciens clichés de voyage d’un membre de sa famille ?



Ainsi, le livre photo de souvenirs se présente comme un témoignage d’une valeur inestimable. Grâce à lui, les futures générations pourront faire connaissance avec les précédentes.



Un album photo à son image



En concevant un livre photo de souvenirs, vous pourrez le personnaliser selon vos envies. Pour peu que vous ayez un esprit créatif et soyez imaginatif, vous réaliserez une œuvre inédite.



Vous pourrez ajouter ou modifier certains éléments lors de la création de l’album, dont les dimensions des photos, les couleurs, les polices, ... Voici quelques astuces pour un rendu optimal :



● l’insertion de différents clichés d’un même endroit sur une page ;

● l’ajout de titres et de légendes ;

● l’agrandissement de certaines photos pour leur donner davantage d’importance.



Le partage de souvenirs avec les proches



Si vous avez déjà essayé de montrer des clichés à vos proches depuis un téléphone, vous savez à quel point cela n’est pas très pratique. En optant pour la diffusion des photos sous forme de diaporamas via une télévision, vous avez sûrement remarqué que la manipulation n’est pas facile.



De son côté, le livre photo de souvenirs n’est pas affecté par ces inconvénients. Lors d’un repas entre amis ou en famille, il vous suffira juste de le faire circuler de main en main. Chaque invité pourra ainsi le regarder à son rythme.



En consultant votre album photo, il est certain que vos proches auront envie de voyager à leur tour.



L’album photo fige le temps



Si les êtres humains vieillissent, ce n’est pas le cas des photos. En les regardant, vous aurez l’impression d’avoir fait un bond dans le passé. Vous pourrez ainsi revoir "vos moments de jadis".

Quelques conseils pour réussir un livre photo de souvenirs de voyage



Voici une liste de conseils :



● faites parler vos clichés : chaque cliché raconte une histoire (une balade en mer, une activité avec les enfants, la visite d’un site culturel, ...) ;

● Utilisez une structure compréhensible et simple : cette étape consiste à bien organiser votre livre. Pour chaque lieu visité (

● utilisez la même mise en page pour introduire les sujets : chaque sujet doit idéalement être introduit par une brève présentation ;

● écrivez des commentaires : même si vous n’êtes pas un professionnel de la rédaction, vous n’éprouverez aucune difficulté pour ajouter des textes ;

● mettez en évidence les meilleurs clichés, en évitant de les surcharger.



L’album photo est l’une des solutions par excellence pour conserver les meilleurs moments des voyages. Il permet notamment de développer des souvenirs ou de retrouver des instants importants. De leur côté, les clichés sont les témoins d’actions réalisées ou de visites à des périodes précises. De quoi revivre des sensations agréables.

