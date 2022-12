Voyage d'affaires : MagicStay en liquidation judiciaire

"alternatifs"

des entreprises récentes, qui se sont lancées sur des modèles économiques alternatifs et qui n'arrivent pas aujourd'hui à trouver leur équilibre parce qu'elles ont été affaiblies par la crise et qu'elles laissent tomber.



Nous avons des entreprises de ce type-là qui ne sont pas en capacité de poursuivre leur activité parce qu'au bout de trois ans elles n'arrivent pas à trouver l'équilibre financier qu'elles visaient et elles renoncent. Et quand elles renoncent, cela se fait souvent au travers d'une procédure collective.



Nous le voyons en cette fin d'année, il y a un certain nombre d'entreprises qui lâchent. Groupama a enregistré quelques sinistres - avec de faibles montants - d'opérateurs qui arrêtent

Le Tribunal de Commerce de Grasse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire L'entreprise estMagicStay, lancée en 2013, est une plateforme de location de courte durée d'hébergements dits(appartements meublés, villas et appart'hotels) dédiés aux voyageurs d'affaires.Titulaire, le registre d'Atout France a publié un avis de cessation de garantie financière qui date du 13 décembre 2022.MagicStay dispose d'Si le garant ne s'exprime pas sur cette liquidation, Jean-Michel Pérès, directeur général de Groupama Assurance-crédit & Caution, nous explique justement ce jour dans une interview que, parmi les opérateurs touristiques les plus à risque figurent "".