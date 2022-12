Garantie financière : sans réassurance publique, Groupama pourrait-il se retirer du marché ? 🔑

En France, c'est la direction générale du Trésor qui porte la demande de réassurance publique. Elle est totalement en phase et soutient pleinement la demande des garants financiers.



La problématique n'est donc pas à Paris, mais bien à Bruxelles. Aujourd'hui, la conséquence de cette indécision de l'Europe est que l'on risque de se retrouver dans un marché français qui pourrait évoluer comme le marché belge, c'est-à-dire que les garants, faute de visibilité sur la réassurance, risquent d'arrêter de souscrire de nouvelles garanties.

Directorate-General for Competition

Et cela pourrait le devenir pour Groupama si jamais nous n'obtenons pas d'avancées rapides.Nous sommes aujourd’hui sollicités par beaucoup d’opérateurs du tourisme qui apprécient notre compréhension du secteur et la solidité financière de notre groupe. Mais pour prendre des risques, il faut avoir de la visibilité sur le modèle économique. Et la réassurance est un élément-clé de l’assurance, notamment pour garantir la solvabilité des assureurs vis-à-vis des clients.Je ne vous cache pas ma plus profonde incompréhension face à l'attitude de la Commission européenne qui pose sempiternellement les mêmes questions auxquelles nous fournissons les mêmes réponses et avec laquelle l'échange est totalement impossible.Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que le dossier est traité par la direction générale de la concurrence (DG COMP pour "" en anglais, ndlr) au sein de l'Union européenne.On pourrait donc penser qu'il s'agit d'une direction qui connait la vie des entreprises et le fonctionnement des secteurs économiques, alors que là, nous avons l'impression de nous heurter à un mur, sans prise en compte des spécificités de notre secteur et des enjeux de moyen terme, à savoir maintenir une capacité assurancielle pour les opérateurs de voyages et de séjours (OVS). C'est extrêmement perturbant et décevant.D'autant plus que la direction de la concurrence, qui se fait le chantre de lutter contre les oligopoles et de protéger les consommateurs en favorisant la concurrence et l’émulation entre les opérateurs, risque par son indécision d’entrainer la sortie du champ concurrentiel d’opérateurs expérimentés et de favoriser l'émergence d'opérateurs exotiques dont on peut douter de la solvabilité et de la capacité à gérer des sinistres de masse, ce qui est un des savoir-faire clés des garants dans le tourisme.