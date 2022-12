Réassurance : feu vert de l'Europe à la Belgique... et la France ? 🔑

De son côté, le GFG " soutient bien entendu le principe de limiter d’une certaine manière le risque des garants de l’insolvabilité financière, surtout en situation de crise touchant tout le secteur, et vu le manque d’offre de réassurance sur le marché privé ", indique Mark de Vriendt, le directeur général du fonds de garantie national belge.



Néanmoins, " il est difficile pour nous de juger un projet dont on ne connaît pas les modalités ", nuance-t-il.



Selon l'UPAV, " le projet qui a reçu le feu vert de la Commission européenne met en place un plafond d’intervention par assureur par année.



En cas de dommage supérieur à ce plafond, l’indemnisation ne devra être payée que partiellement par l’assureur, le surplus étant couvert par ce nouveau fonds ", ajoutant que : " ce fonds devra être financé par les assureurs. ".



Si l'on comprend bien que ce fonds fonctionnera tel un "capping", assuré par l'Etat belge, on ne connait pour l'heure, ni le montant du plafond d’intervention, ni le pourcentage de l’indemnisation partielle à la charge de l’assureur, ni encore si ce système obligera les garants à verser des primes et selon quel mode de calcul...