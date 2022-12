Garantie financière : l'EGFATT milite pour une réassurance publique pan-européenne 🔑

A propos des acomptes clients, il est évident qu'une limitation des acomptes, comme en Allemagne, d'environ 20% est en faveur des garants financiers, étant donné que cela limite le risque.



Néanmoins, nous restons solidaires de l'ECTAA, parce qu'introduire cette limitation serait paradoxal : d'un côté, nous sommes mieux protégés du fait de cette limitation, mais d'un autre côté, il y aura un plus grand risque de défaillance.



En effet, si les tour-opérateurs - et notamment les groupistes - ont des limitations dans la perception d'acomptes du consommateur, mais que la même limitation n'intervient pas auprès des hôtels ou encore des compagnies aériennes, la situation peut - de façon indirecte - se retourner contre le consommateur.



On sent bien que la Commission européenne - même si cela n'a pas été écrit - aimerait s'aligner sur le modèle allemand dont le paiement du solde doit être fait au plus tard un mois avant le départ.

Non car nous en sommes encore au stade des discussions avec les parties prenantes.



Au plus tôt, nous pourrions espérer au mois de mai 2023, une proposition officielle de révision de la directive par la Commission européenne. Celle-ci va ensuite être transmise au Parlement européen, qui dispose de trois mois pour l'étudier, ce qui reporte après l'été, étant donné que le Parlement ne siège pas en juillet-août.



Le Parlement va d'abord examiner cette proposition en commission parlementaire, puis la Commission fera des propositions en séance plénière et des amendements peuvent être déposés, tant en commission qu'au niveau du Parlement européen.



Une fois que ce dernier a défini sa position, la proposition de directive part au Conseil européen. Là, les ministres du tourisme ou des affaires économiques, suivant les pays, doivent tomber d'accord sur la proposition de la Commission, avec les amendements du Parlement. A savoir, qu'en général, les ministres veulent également en introduire.



Dès le moment où l'on obtient l'accord du Conseil européen, et si la Commission juge que les amendements sont acceptables, la directive peut passer et sera publiée quelques mois plus tard. En revanche, si le Conseil n'approuve pas, tout repart à zéro.