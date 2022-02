Du fait de nos missions pérennes, nous avons des équipes qui sont des professionnels de la réassurance et sur lesquelles nous nous appuyons pour mettre en place ces dispositifs. Cela nous permet d'être réactifs au service de l’intérêt général.Nous pouvons parfois nous faire accompagner par d'autres personnes quand il s'agit vraiment de nouvelles branches sur lesquelles nous avons moins d’expérience.Nous gérons plusieurs fonds publics, comme le Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA) pour couvrir les pertes de récoltes des agriculteurs.Nous couvrons également le Fonds de Compensation des Risques de l’Assurance de la Construction (FCAC), le Fonds de Garantie des Risques liés à l’Epandage agricole des boues d’épuration urbaines et industrielles (FGRE) mais encore le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des Actes de Prévention, de Diagnostic ou de Soins dispensés par des professionnels de santé (FAPDS).Il ne s'agit pas à proprement parler de réassurance, et cette activité est exercée par délégation de l’Etat et de manière séparée des comptes de la CCR.Pour autant, il y a un certain nombre de points communs, car ces fonds ont aussi souvent vocation à combler ou à aider à combler une carence du marché.Alimentés par un certain nombre de ressources, ces fonds vont permettre d'indemniser des victimes ou de financer des actions de prévention, selon leur vocation.Cela s’apparente un peu à ce qui a été fait pour l'assurance-crédit, en terme de structure, devant les difficultés rencontrées par le secteur du tourisme face à la crise du Covid.Il y a d'abord eu des premières discussions entre les garants financiers et le ministère de l’Économie et des Finances. Puis nous sommes intervenus dans les discussions au dernier trimestre 2021.Nous avons pu mettre en place relativement rapidement ce dispositif. D'autant plus que certains des garants financiers du tourisme opèrent également en assurance-crédit, ce qui a permis de faciliter la mise en place de la couverture.Je rappelle que ce dispositif est commun à l'ensemble des acteurs, nous ne faisons pas du sur-mesure.Précisons aussi que l’État a fait le choix d'intervenir via un fonds public pour pouvoir inclure les associations professionnelles, comme l’APST. En effet, la réassurance publique est destinée à couvrir les assureurs qui doivent être agréés par l'autorité de contrôle du secteur de l'assurance.Dans le cas des garants financiers opérant dans le tourisme, tous n'ont pas le statut d’assureur et donc l’État a fait le choix d'un fonds public. Mais les mécanismes sont quasiment identiques.