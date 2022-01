Réassurance publique : Groupama et Atradius ont souscrit au fonds de garantie tourisme

La gestion administrative de ce fonds a été confiée à la Caisse Centrale de Réassurance (CCR).



Il fonctionne comme un système de réassurance classique, et prend en charge 75% du risque, pour couvrir un montant maximal de 1,5 milliard d'euros de pertes finales.



En contrepartie de cette réassurance, les garants doivent lui reverser 75% de leurs primes, cotisations ou commissions sur caution, nettes de commissions de gestion, ainsi que les récupérations après sinistres.



Sur les 75% de « recettes » perçues, le fonds reverse aux garants financiers une commission pour les frais de gestion fixée à 35% de ces 75%.



Un garant signataire d'une convention avec le fonds conserve à sa charge, pour chaque engagement pris par lui, une part de risque de 25%.



« Ici, le porteur de risques est une structure détenue par l’État, et non pas des entreprises de réassurance privées comme Scor, Swiss Re, Hannover Re, etc.



L'avantage de ce système est qu'il nous offre des couvertures supplémentaires par rapport à ce que nous avions jusqu'à présent, même s'il nous amène à céder plus de primes, c'est pour une protection supérieure », ajoute Jean-Michel Pérès.



Ce nouveau modèle, plutôt « facile » à mettre en œuvre et à arrêter et qui ne demande pas à l’État de créer de structure spécifique ou d'outils de gestion - étant donné qu'il s'appuie sur le savoir-faire et sur les outils de gestion des garants du marché - pourrait inspirer d'autres pays... à commencer par la Belgique qui travaille actuellement au développement d'un système de plafonnement du risque des assureurs insolvabilité.