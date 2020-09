Voyage d'affaires : l'EVP 2020 se tiendra en format 100% digital

La 29ème édition de l’EVP aura lieu le mercredi 30 septembre de 13h45 à 16h00 sous un format inédit : à la fois 100 % digital.



Toutes les conférences seront ainsi diffusées en live sur une plateforme digitale.



Au programme, plus de 2 heures de conférences sur les grandes problématiques du voyage d’affaires autour de deux thèmes majeurs :

- Le collaborateur 3.0 et les conséquences sur notre industrie

- Les obligations sanitaires et environnementales du nouveau monde