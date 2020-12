Voyages d'affaires : Amadeus et AXA Partners signent un accord de partenariat

Amadeus et AXA Partners signent un accord pour proposer assurance et assistance aux voyageurs d’affaires.



Le partenariat permettra aux entreprises et aux voyageurs d'affaires utilisant Amadeus cytric Travel & Expense de bénéficier d'une assurance spécifique qui " couvrira le déplacement du début à la fin ". Ce partenariat sera déployé dans un premier temps dans toute l'Europe.



L'offre de service d'Axa prévoit une couverture globale d'assistance médicale, la gestion des risques pendant le voyage et l'assurance. La société ne paiera les prestations d'assurance et d'assistance à AXA Partners que pour la durée effective du déplacement de son collaborateur, et le voyageur bénéficiera d'une protection jusqu'à son retour à la maison, indique un communiqué de presse.