Voyages : les pays de l'UE s'accordent pour donner plus de clarté aux mesures de restriction de circulation Une carte commune avec les niveaux de risque liés au Covid-19

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Les ministres de l'UE sont parvenus à un accord qui va permettre d'accroître la clarté et la prévisibilité des mesures de restriction de la libre circulation prises en raison de la pandémie de coronavirus. Il prévoit notamment la mise en place d'une carte commune (avec codes couleurs).

Rédigé par La Rédaction le Mardi 13 Octobre 2020

Les États membres de l'Union Européenne se sont mis d'accord sur une approche coordonnée des restrictions de déplacements liées à la pandémie de COVID-19.



Cela comprend notamment une carte unique, publiée chaque semaine par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, qui affichera les niveaux de risque pour toutes les régions d'Europe à l'aide d'un système de codes couleurs (vert, orange, rouge et gris (si les informations disponibles sont insuffisantes)).



Les États membres se fonderont sur cette carte pour décider d'introduire ou non certaines restrictions, telles qu'une quarantaine ou des tests, aux voyageurs en provenance d'autres zones.





Lorsqu'ils voyagent à partir de régions classées "orange" ou "rouge", les voyageurs peuvent s'attendre à ce que des mesures restrictives soient imposées. Conformément à la recommandation, les États membres devraient faire la distinction entre les zones classées "orange" et "rouge".



La carte fournira également aux voyageurs des informations générales sur le niveau de risque sur leur lieu de destination.



Parallèlement aux informations publiées sur la plateforme web



Les États membres fourniront aux citoyens des informations sur toutes les restrictions à la libre circulation, les éventuelles exigences supplémentaires (par exemple, la possibilité d'entrer en présentant un test négatif ou l'obligation de remplir un formulaire de localisation des passagers), ainsi que les mesures appliquées aux voyageurs provenant de zones à risque.



En règle générale, les informations sur les nouvelles mesures seront publiées 24 heures avant leur entrée en vigueur.



La carte commune s'applique à tous les pays de l'UE, y compris au Royaume-Uni pendant la période de transition. La carte inclura également l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.



Plus d'informations ici. Par ailleurs, les Etats membres ont convenu qu'il n'y aura pas de restrictions, telles qu'une quarantaine ou des tests, pour les voyageurs provenant de régions "vertes".Lorsqu'ils voyagent à partir de régions classées "orange" ou "rouge", les voyageurs peuvent s'attendre à ce que des mesures restrictives soient imposées. Conformément à la recommandation, les États membres devraient faire la distinction entre les zones classées "orange" et "rouge".La carte fournira également aux voyageursParallèlement aux informations publiées sur la plateforme web Re-open EU , les voyageurs devraient être en mesure de savoir s'ils risquent d'être soumis à certaines mesures s'ils se rendent dans une autre région de l'UE.Les États membres fourniront aux citoyens des informations sur toutes les restrictions à la libre circulation, les éventuelles exigences supplémentaires (par exemple, la possibilité d'entrer en présentant un test négatif ou l'obligation de remplir un formulaire de localisation des passagers), ainsi que les mesures appliquées aux voyageurs provenant de zones à risque.En règle générale, les informations sur les nouvelles mesures seront

Lu 204 fois Notez





Dans la même rubrique : < > Brexit Royaume-Uni : le passeport obligatoire dès le 1er octobre 2021 Restrictions voyages : quels sont les pays encore accessibles aux Français ? (Cap Vert - réactualisé 13/10/2020)