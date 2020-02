Voyages moto : Europe Active trace la route avec son roadbook interactif

L'agence corse aura attendu deux ans avant de communiquer sur sa sortie, pour que l'outil soit au point.



Grâce à la géolocalisation, les voyageurs peuvent trouver les points d’intérêt sur l’itinéraire du jour, par exemple : où se trouve le meilleur glacier du village en Italie, un site préhistorique de renom en Corse, un bar western aux USA, etc.



Ils peuvent aussi connaître les horaires d’ouverture des lieux à visiter, les spécialités, accéder au site web des sites touristiques et les rejoindre en les désignant comme cible pour le GPS.



Le parcours détaillé sur une carte permet de découvrir, avant le départ, quelles sont les options pour la journée, ainsi que le suivi de la trace GPS.



" Vous voyez en temps réel où vous vous trouvez sur le parcours et le nombre de kilomètres restant à parcourir. Vous pouvez activer ou non l’alerte vous signalant que vous vous éloignez de la trace, vous restez libre d’en sortir et d’y revenir en la récupérant un peu plus loin ", poursuit Anthony Laplagne.



Un graphique indique également l’altitude en temps réel et des infos le long du parcours, afin de pouvoir anticiper une baisse des températures et s’équiper en conséquence.