Voyageurs du Monde affiche un EBITDA négatif à -9,9 M€ pour le 1er semestre 2020

Dans un second scénario d’ouverture progressive dans lequel le Groupe serait en mesure d’assurer les voyages des clients 2020 reportés en 2021 et de générer 50% des ventes additionnelles habituelles à partir du 1er janvier 2021, avec une ouverture à partir de l’été des principales destinations, le chiffre d’affaires pourrait atteindre un niveau proche de 300 millions d’euros (-38% par rapport à l’exercice 2019) pour un EBITDA de 22 millions d’euros.



Ces estimations ont été réalisées sur la base de la mise en place de l’APLD (Activité partielle Longue Durée) au 1er janvier 2021.



Le Groupe rappelle par ailleurs qu'il possède des réserves importantes et notamment une trésorerie propriétaire (excèdent des capitaux propres sur les immobilisations nettes au 31/12/2019) de 45 millions d’euros, lui permettant de faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire sur l’année 2020 et l’année 2021.



"La tendance des futurs voyages telle qu’elle se dessine à l’avenir, à savoir voyages en individuel plus proches de la nature et plus respectueux de l’environnement avec un très haut niveau de services et de conseil pour les voyageurs, correspond en tout point à la stratégie que le Groupe a toujours suivie depuis sa création. Dans ces conditions, la solidité financière du Groupe et son positionnement constituent autant d’atouts pour faire face avec sérénité à la crise sanitaire." conclut le communiqué.