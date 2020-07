Vueling ajoute 5 routes au départ de Paris Orly en août

Vueling opèrera un total de 35 routes en août, au départ de 7 aéroports français : Paris-Orly, Nantes, Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux et Marseille.



Et la hausse de l’activité au mois d’août ne concerne pas exclusivement l’aéroport de Paris Orly. Sept routes supplémentaires seront opérées au départ de Toulouse, Bordeaux et Marseille.



La reprise de la route reliant Toulouse à Palma de Majorque marquera le retour de Vueling au départ de l’aéroport toulousain.