Webinaire Best of France - Comment attirer les Canadiens en France ? - 16 novembre 2021

Best of France a créé une communauté de Canadiens amoureux de la France. Nous entretenons des relations durables avec les professionnels du tourisme au Canada, par nos actions de terrain et nos campagnes de visibilité ciblées et engagées. Best of France est votre facilitateur pour un accès simple et immédiat au marché canadien.



Le Canada est un marché important et en pleine expansion. La France est la 1ère destination des canadiens qui voyagent en Europe (969 millions de recettes touristiques en 2019). De plus, on compte désormais pas moins de 175 vols commerciaux directs par semaine, en été, entre les deux pays.



● Prospection & Qualification

● Rendez-vous & Rapports

● Éductours

● Webinaires

● Visibilité