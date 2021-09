Yoonly : quelle est la nouvelle marque de TravelFactory ?

Nous avons passé beaucoup de temps sur les études et les attentes des nouvelles générations.



Ils vont à la montagne pas seulement pour le ski, mais vivre des émotions, des sensations et découvrir des activités.



La montagne doit être intégrée dans le territoire, nous avons travaillé sur l'hébergement, avec un nouveau concept. Yoonly va permettre de vivre des expériences, le tout en étant en communauté et dans un budget accessible.

C'est un concept qualifié d'appart-hostel, donc entre la location d'appartements et l'auberge de jeunesse. Le produit sera lancé pour les vacances de Noël. Nous prendrons la parole à ce moment-là.



Notre deuxième axe de travail a été fait sur les GIR. Les étudiants en fin de cycle universitaire ou jeunes travailleurs ont besoin de se retrouver entre amis, entre 3 et 15 personnes.



Nous allons déployer une offre autour de cette notion de tribut, pour proposer des vacances à la montagne autour des activités. Nous partons de l'hypothèse que les activités prévalent avant la destination ou l'hébergement, dans leur choix de vacances.



Et enfin sur les grands groupes d'étudiants, nous allons accélérer sur la digitalisation, de plus des activités au-delà du ski seront proposées.

